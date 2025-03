Chi ha bisogno di un corpo caldo, quando puoi fare un hot dog! Il delizioso dolcetto di carne viene solitamente servito con un panino, ketchup, senape, condimento e forse anche cipolle se sei fantasioso. L'emoji dell'hot dog mostra un hot dog weiner, seduto in un panino condito con senape. Questi pasti portatili sono famosi in occasione di eventi all'aperto come barbecue e partite di baseball. Questa emoji può anche essere usata in modo adulto per riferirsi ai genitali maschili... il "weiner". Usa questa emoji quando parli di cibi di strada, hot dog, snack, fame, baseball e "weiner". Esempio: Bob sta preparando un po' di 🌭 giusto in tempo per il gioco.

Keywords: hot dog, street food

Codepoints: 1F32D

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )