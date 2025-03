Le piment fort est un piment maigre et épicé originaire d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale. Il peut être utilisé pour faire référence à des plats épicés ou chauds, ou pour parler de personnes et de situations qui sont elles-mêmes chaudes et lourdes. L'emoji piment ajoute de la saveur et du coup de pied à n'importe quel texte.

Copie

Keywords: piment, piment rouge

Codepoints: 1F336 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )