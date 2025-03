Ang mainit na paminta ay isang payat at maanghang na paminta na katutubong sa Timog at Gitnang Amerika. Maaari itong gamitin kapag tumutukoy sa mga maanghang o mainit na pagkain, o kapag nagsasalita tungkol sa mga tao at mga sitwasyon na mainit at mabigat sa kanilang sarili. Ang hot pepper emoji ay nagdaragdag ng lasa at sipa sa anumang text.

Kopya

Keywords: bunga, halaman, maanghang, sili

Codepoints: 1F336 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )