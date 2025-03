Ang Sake ay isang sikat na inuming pang-adulto na nagmula sa Japan. Isa itong napakalakas na inumin na inihahain nang mainit o malamig at karaniwang inihahain sa mga Japanese restaurant. Maraming tao ang kumakain ng sake na may sushi, teriyaki, o hibachi. Ang sake emoji ay nagpapakita ng isang matangkad na bote ng sake na nakaupo sa tabi ng isang maikling baso ng sake. Gamitin ang emoji na ito kapag nag-uusap tungkol sa Japanese food, naglalasing, nagpa-party, o nagre-relax kasama ang ilang mga inuming nakalalasing. Halimbawa: "Nagkaroon kami ng napakahabang araw. Hindi ako makapaghintay na kumanta ng Karaoke at uminom ng maraming 🍶 sa party ngayong gabi.

Keywords: alak, bar, bote, inumin, sake, tasa

Codepoints: 1F376

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )