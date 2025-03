La vodka, le whisky, le rhum, le gin et la tequila sont tous des choix populaires pour faire la fête et détendre les adultes qui aiment boire des spiritueux forts. Ceux qui n'aiment pas les fêtes peuvent préférer une boisson raide pour se détendre après une longue journée de travail. L'emoji verre à cocktail montre un verre à martini transparent, rempli d'alcool et d'olives sur un bâton. L'emoji cocktail est principalement utilisé pour parler d'alcool, de bars, de restaurants, de restaurants, de fêtes et de célébrations pour adultes. Utilisez cet emoji lorsque vous avez besoin de parler de tout ce qui concerne l'alcool, les ivrognes, les bars, les fêtes ou l'industrie des boissons . Exemple : Si vous n'avez pas 21 ans, aux États-Unis, vous ne pouvez pas acheter de 🍸 au bar.

Keywords: cocktail, verre

Codepoints: 1F378

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )