Vodka, whisky, rum, gin e tequila sono tutte scelte popolari per dare vita alla festa e rilassare gli adulti a cui piace bere alcolici forti. Coloro che non amano le feste potrebbero preferire un drink forte per rilassarsi dopo una lunga giornata di lavoro. L'emoji del bicchiere da cocktail mostra un bicchiere da martini trasparente, pieno di alcol e olive su un bastoncino. L'emoji del cocktail viene utilizzata principalmente quando si parla di alcol, bar, ristoranti, ristoranti, feste e celebrazioni per adulti. Usa questa emoji quando devi parlare di qualcosa che riguarda alcol, ubriachi, bar, feste o l'industria delle bevande. Esempio: se non hai 21 anni, negli Stati Uniti non puoi acquistare 🍸 al bar.

Keywords: bar, bicchiere da cocktail, cocktail, ristorante

Codepoints: 1F378

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )