Lo sapevate? Dopo l'acqua, il tè è la bevanda più consumata al mondo. Il tè viene servito caldo, con limone, menta e talvolta zucchero. Chi ha classe sceglie di bere il tè con il mignolo fuori. L'emoji della teiera presenta una teiera in ceramica. Il colore della teiera varia in base alla tastiera emoji che stai utilizzando. Mentre la teiera è uno strumento progettato per servire il tè, alcune teiere funzionano anche come bollitori. Quando l'acqua calda nella teiera bolle, si sente un fischio che indica che l'acqua è pronta per le foglie di tè. Usa questa emoji quando parli di tè, qualcosa di caldo, qualcosa di elegante o di alta classe. Esempio: non vedo l'ora di usare il mio nuovo al brunch party!

Keywords: bere, tè, teiera

Codepoints: 1FAD6

Introduced: March, 2020 in Unicode version 13.0.0 (Emoji version 13.0 )