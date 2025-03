Você sabia? Depois da água, o chá é a bebida mais consumida no mundo. O chá é servido quente, com limão, hortelã e às vezes açúcar. Aqueles com classe escolhem beber chá com o mindinho para fora. O emoji bule apresenta um bule de cerâmica. A cor do bule varia de acordo com o teclado emoji que você está usando. Embora o bule seja uma ferramenta projetada para servir chá, alguns bules também funcionam como chaleiras. Quando a água quente no bule está fervendo, ouve-se um apito que significa que a água está pronta para as folhas de chá. Use este emoji ao falar sobre chá, algo quente, algo chique ou sofisticado. Exemplo: Mal posso esperar para usar meu novo no brunch!

Keywords: bebida, bule, chá, chaleira

Codepoints: 1FAD6

Introduced: March, 2020 in Unicode version 13.0.0 (Emoji version 13.0 )