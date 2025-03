Você fede! Tomar um banho. Um banho quente pode limpar as pessoas mais sujas e também pode ser o palco principal para quem gosta de cantar no chuveiro. O emoji do chuveiro mostra um chuveiro prateado, com água fumegante saindo dele. O emoji do chuveiro dá uma sensação de estar limpo, fresco, revigorado e com um cheiro bom. Use este emoji ao falar sobre limpeza, higiene, banho, chuva ou banheiro. Exemplo: Dan cheira muito mal. Quando foi a última vez que ele tomou um🚿?

Keywords: água, banho, chuveiro, ducha

Codepoints: 1F6BF

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )