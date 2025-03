Vá se olhar no espelho e diga coisas boas sobre você. Você pode ver seu reflexo em um espelho e você é o mais bonito de todos. O emoji de espelho mostra um espelho decorativo circular com um vidro refletor. O estilo do espelho varia de acordo com o teclado emoji. O emoji do espelho é frequentemente associado à beleza, vaidade e reflexos. Use este emoji quando quiser falar sobre sua imagem ou reflexo. Exemplo: Beth é obcecada por si mesma. Ela está sempre se olhando no 🪞

Keywords: espéculo, espelho, refletor, reflexão

Codepoints: 1FA9E

Introduced: March, 2020 in Unicode version 13.0.0 (Emoji version 13.0 )