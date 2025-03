Allez vous regarder dans le miroir et dites du bien de vous. Vous pouvez voir votre reflet dans un miroir et vous êtes la plus jolie de toutes. L'emoji miroir montre un miroir décoratif circulaire avec un verre réfléchissant. Le style du miroir varie selon le clavier emoji. L'emoji miroir est souvent associé à la beauté, à la vanité et aux reflets. Utilisez cet emoji lorsque vous voulez parler de votre image ou de votre réflexion. Exemple : Beth est obsédée par elle-même. Elle se regarde toujours dans le 🪞

Keywords: glace, miroir, psyché, reflet

Codepoints: 1FA9E

Introduced: March, 2020 in Unicode version 13.0.0 (Emoji version 13.0 )