L'emoji de savon montre une barre de savon glissant et pétillant utilisé dans les douches et les bains. L'emoji du savon peut être représenté en rose ou en bleu sarcelle, mais quoi qu'il en soit, il prend la forme d'une barre. Cette substance glissante est extrêmement importante pour rappeler à quelqu'un de garder une bonne hygiène et de se laver les mains !

Keywords: bain, lavage, mousse, pain de savon, porte-savon, savon

Codepoints: 1F9FC

Introduced: June, 2018 in Unicode version 11.0.0 (Emoji version 11.0 )