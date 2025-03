Ang soap emoji ay nagpapakita ng isang bar ng madulas at bubbly na sabon na ginagamit sa shower at paliguan. Ang sabon na emoji ay maaaring ilarawan sa kulay rosas o sa isang kulay teal, ngunit kahit na ano pa ang hugis nito ng isang bar. Ang madulas na sangkap na ito ay hindi kapani-paniwalang mahalaga kapag nagpapaalala sa isang tao na panatilihin ang wastong kalinisan at maghugas ng kanilang mga kamay!

Kopya

Keywords: bareta, habonera, pangligo, panglinis, sabon

Codepoints: 1F9FC

Introduced: June, 2018 in Unicode version 11.0.0 (Emoji version 11.0 )