Karaniwang ginagamit para sa mga relihiyosong seremonya at kapistahan sa India, ang Diya lamp ay isang mababaw na mangkok na luad na may hawak na cotton wick na basa ng mga langis ng gulay o ghee. Katulad ng kandila, ang mga lamp ng Diya ay lumilikha ng kalmado at tahimik na kapaligiran at napakaespesyal sa maraming tao. Gamitin ang emoji na ito kapag nagdiriwang ng mga pista opisyal gaya ng Diwali.

Kopya

Keywords: diya, lampara, lamparang diya, langis

Codepoints: 1FA94

Introduced: March, 2019 in Unicode version 12.0.0 (Emoji version 12.0 )