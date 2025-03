Isang tiket, isang tasket, mayroon ka bang pic-nic basket? Ang basket emoji ay nagpapakita ng isang bilog na hinabi na basket na may dalawang hawakan at isang bagay sa loob nito. Nag-iiba ang kulay at istilo ng basket batay sa emoji keyboard. Ang emoji na ito ay kadalasang ginagamit kapag pinag-uusapan ang tungkol sa pic-nic, barbecue o gift basket. Maaari mo ring gamitin ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang tungkol sa laundry basket, o anumang iba pang basket na gagamitin mo para maghawak ng mga item. Halimbawa: Dinadala nina Carl at Lisa ang 🧺 para sa piknik bukas.

Keywords: basket, paglalaba, pagsasaka, picnic

Codepoints: 1F9FA

Introduced: June, 2018 in Unicode version 11.0.0 (Emoji version 11.0 )