Magsipilyo ng iyong ngipin at huwag kalimutang i-floss ang mga parang perlas na puti. Ang toothbrush ay isang unibersal na simbolo ng kalusugan ng bibig. Ang mga hindi nag-aalaga ng kanilang mga ngipin ay karaniwang may masakit at mahal na paglalakbay sa dentista. Ang toothbrush emoji ay nagpapakita ng tradisyonal na toothbrush na may bristles. Gamitin ang emoji na ito kapag nagsasalita tungkol sa kalusugan ng bibig, kalinisan, toothpaste, floss o dentista. Halimbawa: Huwag kalimutang magsipilyo bago matulog mga bata!

Keywords: banyo, kalinisan, malinis, ngipin, sipilyo

Codepoints: 1FAA5

Introduced: March, 2020 in Unicode version 13.0.0 (Emoji version 13.0 )