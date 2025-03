Cepíllate los dientes y no te olvides de usar hilo dental para esos blancos nacarados. El cepillo de dientes es un símbolo universal de la salud bucal. Quienes no cuidan sus dientes suelen tener un doloroso y costoso viaje al dentista. El emoji del cepillo de dientes muestra un cepillo de dientes tradicional con cerdas. Use este emoji cuando hable sobre salud bucal, higiene, pasta de dientes, hilo dental o el dentista. Ejemplo: ¡No olviden cepillarse los dientes antes de acostarse, niños!

Keywords: cepillo, cepillo de dientes, dental, higiene, limpio, servicio

Codepoints: 1FAA5

Introduced: March, 2020 in Unicode version 13.0.0 (Emoji version 13.0 )