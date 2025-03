Kailangan mo man ng emoji na nagsasabing "I'll meet you under the bleachers at 4:30", "Doctor's appointment at 8:00", o "I'll be home before 7:00", may emoji ng orasan para sa iyo . Ang mga emoji ng orasan ay kumakatawan sa bawat oras sa mukha ng orasan, sa kalahating oras na pagdaragdag, mula tanghali hanggang hatinggabi. Anong oras na? Oras ng emoji!