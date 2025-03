Walang may gusto kapag ang isang tao ay kumikilos na maalat at mapait. Ipaalam sa iyong mga kaibigan na maalat sila gamit ang saltshaker emoji na ito. Makukuha nila ang mensahe nang malakas at malinaw. At, siyempre, kung kailangan mo ng higit pang asin sa isang ulam, gumagana din ang salt emoji para doon.

Keywords: asin, condiment, shaker

Codepoints: 1F9C2

Introduced: June, 2018 in Unicode version 11.0.0 (Emoji version 11.0 )