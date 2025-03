Nagluluto ng hapunan sa bahay? Maaaring kailanganin mo ng kutsilyo sa kusina para maputol ang lahat ng iyong sangkap. Ang kitchen knife emoji ay nagpapakita ng chef's knife na may matulis na talim at hawakan. Ang estilo ng kutsilyo ay nag-iiba ayon sa emoji keyboard. Ang emoji na ito ay karaniwang ginagamit kapag pinag-uusapan ang tungkol sa mga chef, restaurant, pagluluto, pagkain, kutsilyo, at anumang bagay na may kinalaman sa kusina. Ginagamit din ng ilang tao ang emoji na ito kapag tinutukoy ang matalinghagang pananaksak sa likod ng isang tao at nawalan ng tiwala. Halimbawa: Nagluluto si Jon ngayong gabi 🔪

Keywords: armas, kutsilyo, pagluluto, sandata

Codepoints: 1F52A

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )