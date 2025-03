Ang Amphora Emoji ay naglalarawan ng isang sisidlang Griyego na may hawak na mga likido. Mayroon itong dalawang hawakan, at ito ay ceramic na may dalawang hawakan. Ang mga disenyo ay mas madilim at ipinapakita sa gitna. Ang ilalim ay makitid. Maaaring gamitin ang emoji kapag pinag-uusapan ang isang paglalakbay sa Greece.

Keywords: amphora, aquarius, banga, inumin, langis, sisidlan, zodiac

Codepoints: 1F3FA

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )