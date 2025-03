Kasing lakas ng ram, ang Aries zodiac sign ay nauugnay sa mga ipinanganak sa pagitan ng Marso 20- Abril 21. Ang Aries emoji, ay nagpapakita ng purple o pulang parisukat na may puting Aries zodiac sign sa gitna. Ayon sa horoscope ng isang Aries, sila ay kilala na matapang, determinado at may tiwala, ngunit walang pasensya, moody, maikli ang ulo. Karaniwan silang mga pinuno, gusto nila ang mga hamon, at hindi gusto ang mga taong hindi hanggang sa kanilang bilis. Gamitin ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang isang taong may ganitong mga katangian. Halimbawa: Si Yolanda ay isang ♈ Siya ay napakaamo at masama ang ugali.

Kopya

Keywords: aries, ram, zodiac

Codepoints: 2648

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )