Kung may nagsabing ikaw ang kambing, malamang na hindi nila pinag-uusapan ang hayop. Sinasabi nila na ikaw ang "Pinakamahusay sa lahat ng panahon" aka G.O.A.T. Ang katagang ito ay kadalasang ginagamit sa palakasan upang ilarawan ang isang napakatalino na manlalaro. Ang kambing ay isang hayop na katutubong sa Timog-kanlurang Asya at Silangang Europa. Ang kambing ay isang napakalapit na kamag-anak sa mga tupa at sikat ito sa pagiging matigas ang ulo, agresibo, at bobo. Magagamit mo ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang tungkol sa mga kambing, hayop sa bukid o para mang-insulto sa isang tao. Ang emoji na ito ay karaniwang ginagamit kapag naglalarawan ng isang bagay o isang taong napakahusay sa kanilang ginagawa. Halimbawa: Si Lebron James ang 🐐 sa NBA.

Keywords: capricorn, hayop, kambing, zodiac

Codepoints: 1F410

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )