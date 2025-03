Ang mga Capricorn ay responsable, disiplinado, at alam ng lahat, mga taong maaaring maging pesimista. Ang iyong manager ay malamang na isang capricorn. Kung ang iyong kaarawan ay nasa pagitan ng Disyembre 22 - Enero 19, maaari kang magulat na malaman na mayroon kang ilan sa mga katangiang ito ng zodiac. Ang Capricorn emoji ay nagpapakita ng isang parisukat na naglalaman ng simbolo ng Capricorn zodiac, na isang "n" na may loop sa dulo nito. Ang kulay ng parisukat ay nag-iiba ayon sa emoji keyboard. Habang ang isang Capricorn ay maaaring may pagpipigil sa sarili, sinasabi ng Astrology na maaari silang maging hindi mapagpatawad. Kasama sa iba pang mga katangian ng zodiac ang mapagmahal na pamilya, tradisyon, musika, at pag-asa sa pinakamasama. Gamitin ang emoji na ito kapag gusto mong pag-usapan ang isang taong may mga katangiang tulad ng Capricorn. Halimbawa: Ang iyong pinsan ay ang pinakamagaling ♑. Gagawa siya ng isang mahusay na manager, ngunit hinding-hindi ako magtatrabaho para sa kanya.

