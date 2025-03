Sinasabi ng astrolohiya na ang mga may Virgo zodiac sign ay mahilig sa mga hayop at masustansyang pagkain, napakalinis, tapat, at masyadong nagtatrabaho. Ang Virgo zodiac sign ay kumakatawan sa mga taong ipinanganak sa pagitan ng Agosto 23 - Setyembre 22. Ang Virgo emoji ay nagpapakita ng isang parisukat na may Virgo zodiac sign na titik na "M" na may loop sa dulo. Ang zodiac sign na ito ay may iba't ibang katangian tulad ng katapatan, kabaitan, mataas na etika sa trabaho, at atensyon sa mga detalye. Ang mga Virgos ay may posibilidad na hindi gusto ang kabastusan na humihingi ng tulong at pagiging sentro ng atensyon. Halimbawa: Nasa kwarto ba ako na puno ng ♍? Napakahiyain ng lahat.

Keywords: virgo, zodiac

Codepoints: 264D

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )