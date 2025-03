A astrologia diz que aqueles que têm um signo do zodíaco de Virgem tendem a amar animais e comida saudável, são muito limpos, leais e trabalham demais. O signo do zodíaco de Virgem representa as pessoas que nasceram entre 23 de agosto e 22 de setembro. O emoji de Virgem mostra um quadrado com o signo do zodíaco de Virgem, que é a letra “M” com um laço no final. Este signo do zodíaco vem com uma variedade de características como lealdade, gentileza, alta ética de trabalho e atenção aos detalhes. Os virginianos tendem a não gostar de grosseria ao pedir ajuda e ser o centro das atenções. Exemplo: Estou em uma sala cheia de ♍? Todo mundo é tão tímido.

Copiar

Keywords: signo de virgem, virgem, zodíaco

Codepoints: 264D

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )