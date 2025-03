Alguém dedicado, responsável e teimoso como um touro pode se enquadrar na categoria astrológica de Touro. O signo do zodíaco de Touro representa aqueles que nasceram entre 20 de abril e 20 de maio. O emoji de Touro mostra um quadrado com o signo do zodíaco de touro em forma de touro no meio dele. Sabe-se que um taurino gosta de cozinhar, jardinagem, roupas de grife e romance. Eles não gostam de inseguranças, mudanças e complicações. Use este emoji ao descrever alguém que é leal, mas um pouco teimoso. Exemplo: Beth é a mais leal ♉ que conheço.

Copiar

Keywords: boi, signo de touro, touro, zodíaco

Codepoints: 2649

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )