Não fume aqui, apague o cigarro. Fumantes não são bem-vindos quando esta placa está ativa. O emoji Não Fumar mostra a forma de um cigarro aceso no meio de um círculo vermelho com uma linha diagonal vermelha cruzando o centro. O emoji de proibido fumar é semelhante aos sinais de não fumar que você vê em áreas públicas livres de fumo. Use este emoji ao falar sobre qualquer coisa relacionada a cigarros, tabagismo, parar de fumar ou áreas livres de fumo. Este emoji também pode ser usado para falar sobre vício ou câncer. Exemplo: Deb, por favor, pegue apenas os quartos para não fumantes 🚭

Copiar

Keywords: fumar, não é permitido fumar, proibido

Codepoints: 1F6AD

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )