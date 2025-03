Este emoji é certo para obter o seu ponto de vista! Ele apresenta um círculo vermelho com um longo traço vermelho passando pelo meio. No centro do emoji está o número “18”. Juntos, eles formam uma placa que permite a entrada apenas de maiores de 18 anos. Isso é visto em muitos locais físicos, bem como em sites online que apresentam conteúdo impróprio para crianças.

Keywords: 18, dezoito, menor de idade, proibido, proibido para menores de 18 anos, restrição de idade

Codepoints: 1F51E

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )