O emoji do infinito é um símbolo do infinito tradicional, um símbolo que se parece com um número 8 de lado. Refere-se a algo com infinitas possibilidades ou soluções; um número que dura para sempre. Use-o ao dizer a alguém que você os ama para sempre!

Keywords: eternidade, ilimitado, infinito, universal

Codepoints: 267E FE0F

Introduced: June, 2018 in Unicode version 11.0.0 (Emoji version 11.0 )