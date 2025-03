Qui non si fuma, spegni la sigaretta. I fumatori non sono i benvenuti quando questo cartello è attivo. L'emoji Vietato fumare mostra la forma di una sigaretta accesa al centro di un cerchio rosso con una linea diagonale rossa che attraversa il centro. L'emoji vietato fumare è simile ai segnali di divieto di fumo che vedi nelle aree pubbliche non fumatori. Usa questa emoji quando parli di qualsiasi cosa relativa alle sigarette, al fumo, allo smettere di fumare o alle aree senza fumo. Questa emoji può essere utilizzata anche quando si parla di dipendenza o cancro. Esempio: Deb, per favore prendi solo le stanze che sono tutte non fumatori 🚭

Copia

Keywords: segnale di vietato fumare, simbolo, simbolo vietato fumare, vietato fumare

Codepoints: 1F6AD

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )