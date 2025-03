Si prega di portare la sigaretta nell'apposita area fumatori. Una sigaretta è un prodotto del tabacco noto per creare dipendenza. L'emoji della sigaretta mostra una sigaretta acquistata in negozio, con la cenere sulla punta e linee curve nella parte superiore, per indicare il fumo. L'emoji della sigaretta è spesso associata al fumo, alle sigarette elettroniche, allo svapo, al cancro e alla dipendenza. Usa l'emoji della sigaretta come una sana alternativa alla cosa reale o per parlare del fumo nella tua chat. Questo potrebbe anche essere usato per dire che qualcuno sta "fumando" caldo. " 🚬 🔥" Esempio: Martha ha acquistato 12 confezioni di 🚬 la scorsa settimana.

Keywords: area fumatori, fumo, sigaretta

Codepoints: 1F6AC

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )