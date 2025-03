Mangyaring dalhin ang iyong sigarilyo sa itinalagang lugar para sa paninigarilyo. Ang sigarilyo ay isang produktong tabako na kilala na nakakahumaling. Ang emoji ng sigarilyo ay nagpapakita ng isang tindahan na binili ng sigarilyo, na may abo sa dulo at mga kurbadong linya sa itaas, upang ipahiwatig ang usok. Ang cigarette emoji ay kadalasang nauugnay sa paninigarilyo, e-cigarettes, vaping, cancer, at addiction. Gamitin ang emoji ng sigarilyo bilang isang malusog na alternatibo sa totoong bagay, o para pag-usapan ang tungkol sa paninigarilyo sa iyong chat. Ito ay maaari ding gamitin upang sabihin na ang isang tao ay "naninigarilyo" na mainit. “ 🚬 🔥” Halimbawa: Bumili si Martha ng 12 pakete ng 🚬 noong nakaraang linggo.

Kopya

Keywords: naninigarilyo, sigarilyo, usok

Codepoints: 1F6AC

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )