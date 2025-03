Ang emoji na ito ay nagpapakita ng simple, gray o puting kulay na gripo. Depende sa kung saang platform mo tinitingnan ang emoji na ito, maaari itong iguhit gamit ang (o wala) isang asul na kahon na nakapalibot sa gripo at maaaring may tubig na bumubuhos o tumutulo mula sa spout ng gripo na pinag-uusapan. Ang simbolo na ito ay ginagamit upang ipahiwatig na ang tubig ay ligtas (at maiinom) na kalidad at maaaring ipadala kapag naglalarawan kung gaano ka uhaw o kapag nagpapaalala sa iyong asawa o partner na ang gripo ay tumutulo PA.

Keywords: inumin, naiinom, naiinom na tubig, tubig

Codepoints: 1F6B0

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )