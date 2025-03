Ang down arrow na emoji ay isang naka-bold na puting arrow na direktang nakaturo sa ibaba at ipinapakita sa isang kulay abong backdrop ng kahon. Gamitin ang emoji na ito upang ituro kung nasaan ang isang bagay o ipahiwatig na may isang bagay na pababa.

Keywords: arrow, cardinal, direksyon, pababa, pababang arrow, timog

Codepoints: 2B07 FE0F

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )