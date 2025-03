Ang SOON arrow emoji ay isang itim na arrow na nakaturo sa kanan na may salitang SOON sa ilalim nito sa malalaking titik. Ito ay ginagamit upang ilarawan ang isang bagay na magaganap sa nalalapit na hinaharap, o ng mga tatak upang ipahayag ang mga bagong release.

Keywords: arrow, malapit na, soon, soon arrow

Codepoints: 1F51C

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )