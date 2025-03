Ang bow at arrow na emoji ay ganoon lang. Nagtatampok ito ng arrow na may matulis na arrowhead at bow na may nakaunat na bowstring. Kung tawagin mo ang iyong sarili na isang mamamana o isang tanod-gubat, ang bow at arrow na emoji ay kumakatawan sa iyong napiling sandata. Maaaring gamitin ang emoji na ito bilang metapora para tumukoy sa isang target o para sumangguni sa pangangaso sa pangkalahatan.

Keywords: arkero, palaso, pana, sagittarius, zodiac

Codepoints: 1F3F9

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )