Tingnan mo ito! Sundin mo lang ang arrow. Ang emoji na ito ay hindi masyadong isang curveball, ito ay talagang medyo prangka. Ang Right Arrow Curving Down na emoji ay nagpapakita ng isang hubog na linya na may naka-attach na pababang arrow dito. Ang estilo at kulay ng emoji ay nag-iiba ayon sa emoji keyboard. Ang emoji na ito ay bahagi ng pamilyang "simbolo". Magagamit mo ang emoji na ito para magpakita ng direksyon nang hindi ito kailangang i-type. Halimbawa: "Noong una gusto ko ang trabaho, ngunit pagkatapos ng interbyu, ang antas ng interes ko ay parang ⤵️"

Keywords: arrow, direksyon, kurba, pababa, pakanan, pakanang arrow na kumurba pababa

Codepoints: 2935 FE0F

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )