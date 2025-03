Ang universal sign para sa "shhhh", ang emoji na ito ay ginagamit sa mga tahimik na lugar, gaya ng mga library at opisina ng doktor. Ang layunin nito ay ipaalam sa mga tao na isa itong phone-free zone at hindi pinahahalagahan ang mga distractions, malalakas na ingay at maliliwanag na screen. Gamitin ang emoji na ito para paalalahanan ang mga kaibigan na tumahimik kapag sila ay masyadong maingay sa sinehan o nanonood ng maingay na mga video sa YouTube sa library.

Keywords: bawal ang mga mobile phone, cell, huwag, ipinagbabawal, mobile, phone, telepono

Codepoints: 1F4F5

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )