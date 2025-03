Ang emoji ng telepono ay naglalarawan ng isang pula (o itim na telepono) na maaaring mukhang hindi pamilyar kung ipinanganak ka pagkatapos ng 1996. Ipinapakita ng emoji na ito ang parehong telepono at ang receiver, at ito ang perpektong emoji na isasama kapag pinag-uusapan ang tungkol sa mga landline at iba pang teknolohiya na ang iyong mga magulang lang gamitin.

Keywords: pangtawag, telepono

Codepoints: 260E FE0F

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )