Ang mobile phone off emoji ay isang square icon na may cell phone sa gitna at ang salitang "OFF" sa harap. Gamitin ang emoji na ito bilang literal na babala para sa isang tao na i-off ang kanyang telepono, o kapag sinasabi mo sa isang tao na hindi ka maabot sa isang partikular na tagal ng panahon.

Keywords: cell, i-off ang mobile phone, mobile, naka-off, telepono

Codepoints: 1F4F4

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )