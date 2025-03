Ang baggage claim emoji ay isang square icon na may puting maleta sa gitna, at tumutukoy sa lugar ng airport kung saan mo kukunin ang iyong bagahe pagkatapos ng flight. Gamitin ito nang literal o kapag ang isang kaibigan ay nagiging masyadong emosyonal tungkol sa isang bagay at nasasabi mo, "Okay, kailangan mong kunin ang lahat ng bagahe na ito."

Kopya

Keywords: bagahe, kuhanan, kuhanan ng bagahe, maleta

Codepoints: 1F6C4

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )