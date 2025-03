Ang ipinagbabawal na emoji ay isang simbolo upang ipakita na ang isang bagay ay hindi pinahihintulutan, nasa limitasyon, o kung hindi man ay isang malaking no-no. Ito ay isang pulang bilog na may pulang dayagonal na linya sa pamamagitan nito, at madalas na makikita na may kaugnayan sa isang sigarilyo upang ipahiwatig ang hindi paninigarilyo o may kaugnayan sa isang taong diving upang ipahiwatig na hindi pinapayagan ang pagsisid.

Keywords: bawal, huwag, ipinagbabawal

Codepoints: 1F6AB

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )