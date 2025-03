Ang mga hindi makalakad, o nangangailangan ng tulong sa paglalakad ay pumupunta sa mga wheel chair upang tulungan silang makalibot. Kapag nakita mo ang simbolo ng wheelchair, ibig sabihin ang lugar ay itinalaga para sa mga may kapansanan. Ang emoji na simbolo ng wheelchair ay nagpapakita ng isang parisukat na may puting simbolo ng wheelchair sa gitna. Ang kulay ng emoji ay nag-iiba ayon sa emoji keyboard. Ang emoji na ito ay madalas na nauugnay sa isang taong may kapansanan, may kapansanan, at nangangailangan ng tulong. Gamitin ang emoji na ito kapag kailangan mong makipag-usap tungkol sa isang taong hindi makalakad at nangangailangan ng tulong sa paglilibot. Magagamit mo rin ang emoji na ito para pag-usapan ang isang itinalagang lugar na may kapansanan. Halimbawa: Ben, mangyaring dalhin ang iyong lola sa ♿ pasilyo.

Kopya

Keywords: kapansanan, magagamit, wheelchair

Codepoints: 267F

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )