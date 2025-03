Ang manual na wheelchair na emoji na ito ay maaaring gamitin ng mga may kapansanan at may kakayahan na mga manunulat upang makipag-usap sa pagiging naa-access. Ang pagpaplano ng isang biyahe nang maaga ay mahalaga kung ikaw ay naka-wheelchair—hindi lahat ng gusali ay may mga rampa at elevator! Nakaharap sa kaliwa ang emoji ng wheelchair na ito. Nakahanda na itong maupo!

Keywords: manu-manong wheelchair, pagiging naa-access

Codepoints: 1F9BD

Introduced: March, 2019 in Unicode version 12.0.0 (Emoji version 12.0 )