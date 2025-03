Questa emoji per sedia a rotelle manuale può essere utilizzata da scrittori disabili e normodotati per comunicare l'accessibilità. Pianificare un viaggio in anticipo è essenziale se sei su una sedia a rotelle: non tutti gli edifici hanno rampe e ascensori! Questa emoji in sedia a rotelle è rivolta a sinistra. È pronto per essere seduto!

Keywords: accessibilità, carrozzina manuale, sedia a rotelle manuale

Codepoints: 1F9BD

Introduced: March, 2019 in Unicode version 12.0.0 (Emoji version 12.0 )