L'emoji dell'ancora è un'emoji nautica che aiuta a mantenere una barca in un posto. Puoi usare l'emoji dell'ancora per aiutare a mantenere la conversazione su un argomento specifico o quando stai trasmettendo che sei completamente investito in una cosa, come un lavoro o una relazione.

Copia

Keywords: ancora, simbolo

Codepoints: 2693

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )