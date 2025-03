È ora di fare un viaggio su questo razzo emoji! Questa emoji del razzo potrebbe far venire in mente la nostalgia della lezione di scienze o persino i sogni d'infanzia di diventare un astronauta. Ad ogni modo, andrà nello spazio! Con carburante infuocato e una finestra per vedere il pianeta Terra, questa emoji sta decollando!

Keywords: razzo, veicolo, viaggio

Codepoints: 1F680

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )