Questa grande emoji di roccia circolare è l'ultimo quarto di luna. Per metà in ombra sul lato destro, questa luna simboleggia la liberazione. Quando sorge l'ultimo quarto di luna, si dice che dia potere spirituale e aiuto nel lasciarsi andare e nel perdono. Come la luna si concede all'oscurità, puoi farlo anche tu.

Keywords: luna, quarto, ultimo quarto di luna

Codepoints: 1F317

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )