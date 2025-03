Ce grand emoji de roche circulaire est le dernier quartier de lune. A moitié plongée dans l'ombre sur le côté droit, cette lune symbolise la libération. Lorsque le dernier quartier de lune se lève, on dit qu'il donne un pouvoir spirituel et aide à lâcher prise et à pardonner. Comme la lune se donne à l'obscurité, vous le pouvez aussi.

